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Vali Yerlikaya: Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:25 Kaynak: DHA
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