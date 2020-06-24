Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı. Yerlikya yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temelini attık. Dostlarımız her türlü imkana sahip modern bir hastaneye kavuşacak" ifadelerini kullandı.