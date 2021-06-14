Üye Girişi
Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum - Son Dakika

Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum

14.06.2021 11:49
Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum, System.String[]

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde İstanbul Valiliği ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde İstanbul Valiliği ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca devam edecek olan gönüllü güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği Cağaloğlu yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve kan bağışçıları da hazır bulundu.

"41 LOKASYONDA BUGÜN KAN BAĞIŞI ORGANİZE EDİYORUZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Bugün çok özel bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. İstanbul Valiliğimiz, Kızılay Başkanımız Kerem Bey koordinasyonunda bütün ilçelerimizde 41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca devam edecek olan gönüllü güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz. Bugünün amacı kan bağışçılarını takdir etmek. 'Biz sizi seviyoruz, biz sizden razıyız' demek. Artık düzenli olarak, sağlığım el verdiğince inşallah söz veriyorum kan bağışında bulunacağım. Merhametin, iyilik hareketinin, şefkatin sembolü olan Türk Kızılay'ı biliyorsunuz sadece ülke satında değil, dünya satında da kan tedarikiyle ilgili bir marka. Pek çok hayırlı işin yanında böyle bir hizmeti de var. Dolayısıyla tekrar kovid öncesindeki il ve ülke satındaki gönüllü güvenli kan bağışıyla oluşan bizim bir kan stok sayımız var. O stok sayısına tekrardan ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMAK KAN BAĞIŞINA ENGEL DEĞİL"Kovid aşısı olanların da kan bağışında bulunabileceğini belirten Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Her yıl dünyada 120 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Günlük 400 bin gibi bir bağışa denk geliyor. Ülkemizde de her yıl 3 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Bu da günlük 7 - 8 bin üniteye denk geliyor. Kan sadece bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir doku ve bu olmazsa biz hekimler olarak aciz kalıyoruz. Dolayısıyla sayısız hasta bir ümitle o kanı bekliyor. Aşılamada eğer aşılama sonrası bir komplikasyon yoksa 1 hafta sonra kan verebiliyor vatandaşımız. Eğer bir komplikasyon olduysa, düşük bir oranda da olsa oluyor, bunlar geçtikten sonra 1 ay kadar bekliyoruz. Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı olduktan sonra kendilerini iyi hisseden vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu. Daha sonra oluşturulan platformda Vali Yerlikaya ve gönüllü bağışçılar kan verdi. Kan bağışçılarına plaketlerini Vali Ali Yerlikaya takdim etti.

3 GÜN SÜRECEK

3 gün boyunca sürecek kan bağışı etkinliğinde, Avrupa Bölgesi'nde 27 lokasyonda, 27 doktor, 86 flebotomist, 51 yardımcı personel ile 71 kan bağış çadırı; 4 kan bağış platformu, 2 kan bağış TIR'ında kan bağışı alınacak. Anadolu Bölgesi'nde ise 14 lokasyonda, 14 doktor, 60 flebotomist, 28 yardımcı personel ile 27 kan bağış çadırı, 2 kan bağış platformu, 2 kan bağış TIR'ı, 2 kan bağış otobüsünde kan bağışı alınacak. İstanbul genelinde toplamda 41 lokasyonda 41 doktor 146 flebotomist ve 79 yardımcı personelin görev alacağı etkinlikte; 98 çadır, 4 kan bağış TIR'ı, 6 kan bağış platformu, 2 kan bağış otobüsü hazır bulunacak.


Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum
Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum
Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum

Ali Yerlikaya, Kan Bağışı, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Düşüşünü 7. güne taşıyan dolar 8,35'ten işlem görüyor 11:45 Düşüşünü 7. güne taşıyan dolar 8,35'ten işlem görüyor Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi 11:21 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 10:37 Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor
11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı
11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
Sosyal medya fenomeninin trafik magandalığı olay oldu! Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi Sosyal medya fenomeninin trafik magandalığı olay oldu! Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi         
11:58
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı         
11:44
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi         
10:17
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 12:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement