Vali Yerlikaya: Hepinizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum - Son Dakika

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde İstanbul Valiliği ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca devam edecek olan gönüllü güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği Cağaloğlu yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve kan bağışçıları da hazır bulundu.

"41 LOKASYONDA BUGÜN KAN BAĞIŞI ORGANİZE EDİYORUZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Bugün çok özel bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. İstanbul Valiliğimiz, Kızılay Başkanımız Kerem Bey koordinasyonunda bütün ilçelerimizde 41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca devam edecek olan gönüllü güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz. Bugünün amacı kan bağışçılarını takdir etmek. 'Biz sizi seviyoruz, biz sizden razıyız' demek. Artık düzenli olarak, sağlığım el verdiğince inşallah söz veriyorum kan bağışında bulunacağım. Merhametin, iyilik hareketinin, şefkatin sembolü olan Türk Kızılay'ı biliyorsunuz sadece ülke satında değil, dünya satında da kan tedarikiyle ilgili bir marka. Pek çok hayırlı işin yanında böyle bir hizmeti de var. Dolayısıyla tekrar kovid öncesindeki il ve ülke satındaki gönüllü güvenli kan bağışıyla oluşan bizim bir kan stok sayımız var. O stok sayısına tekrardan ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMAK KAN BAĞIŞINA ENGEL DEĞİL"Kovid aşısı olanların da kan bağışında bulunabileceğini belirten Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Her yıl dünyada 120 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Günlük 400 bin gibi bir bağışa denk geliyor. Ülkemizde de her yıl 3 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Bu da günlük 7 - 8 bin üniteye denk geliyor. Kan sadece bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir doku ve bu olmazsa biz hekimler olarak aciz kalıyoruz. Dolayısıyla sayısız hasta bir ümitle o kanı bekliyor. Aşılamada eğer aşılama sonrası bir komplikasyon yoksa 1 hafta sonra kan verebiliyor vatandaşımız. Eğer bir komplikasyon olduysa, düşük bir oranda da olsa oluyor, bunlar geçtikten sonra 1 ay kadar bekliyoruz. Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı olduktan sonra kendilerini iyi hisseden vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu. Daha sonra oluşturulan platformda Vali Yerlikaya ve gönüllü bağışçılar kan verdi. Kan bağışçılarına plaketlerini Vali Ali Yerlikaya takdim etti.

3 GÜN SÜRECEK

3 gün boyunca sürecek kan bağışı etkinliğinde, Avrupa Bölgesi'nde 27 lokasyonda, 27 doktor, 86 flebotomist, 51 yardımcı personel ile 71 kan bağış çadırı; 4 kan bağış platformu, 2 kan bağış TIR'ında kan bağışı alınacak. Anadolu Bölgesi'nde ise 14 lokasyonda, 14 doktor, 60 flebotomist, 28 yardımcı personel ile 27 kan bağış çadırı, 2 kan bağış platformu, 2 kan bağış TIR'ı, 2 kan bağış otobüsünde kan bağışı alınacak. İstanbul genelinde toplamda 41 lokasyonda 41 doktor 146 flebotomist ve 79 yardımcı personelin görev alacağı etkinlikte; 98 çadır, 4 kan bağış TIR'ı, 6 kan bağış platformu, 2 kan bağış otobüsü hazır bulunacak.