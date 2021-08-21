VALİ YERLİKAYA: HEYBELİADA'DAKİ YANGIN 14.55 İTİBARIYLA KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.

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