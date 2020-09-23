İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda gerçekleştirilen İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısında, kentte yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile ulaşım konusu değerlendirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AFAD Hasdal Yerleşkesinde beşincisi düzenlenen toplantıya Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner ve AFAD yetkilileri katıldı.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da pandemiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıların düzenli olarak yapıldığını belirten Yerlikaya, "Toplantılarda vaka hızlarına göre ilçelerimizi değerlendiriyoruz. İyi olduğumuz tarafları bulaşıcı hale getirmek, daha iyi olmamız gereken konuları belirlemek için değerlendirmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının önemine değinen Yerlikaya, "Filyasyonla ilgili 16,5 milyonluk dünya metropolü şehrimiz içerisinde, Türkiye'de bu işi en iyi yöneten şehirlerden birisiyiz." değerlendirmesini yaptı.

Vali Yerlikaya, pandemiyle mücadelede toplu ulaşımı düzenlemek adına kademeli mesai konusunda iş dünyası temsilcileri, sendikalar, meslek odalarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise salgın sürecinin seferberlik dönemi olduğunu belirterek, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmanın önemini vurguladı.

Valilik koordinasyonunda hazırlanan kapsayıcı yol haritasının değerli olduğuna işaret eden İmamoğlu, sağlığın en önemli husus ve en önemli mücadele olduğuna dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ele alındı.