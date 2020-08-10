Vali Yerlikaya, "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantısından fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantısından fotoğraf paylaştı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantısından fotoğraf paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantısından fotoğraf paylaştı. Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız. Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor."