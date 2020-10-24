Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti

24.10.2020 13:42
Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu İstanbul Şişli'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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