Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti
24.10.2020 13:42
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu İstanbul Şişli'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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