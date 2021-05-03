Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı - Son Dakika

Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı
03.05.2021 16:46
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını duyurdu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya
, İstanbul
'da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e; 60-64 yaş
1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82'ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51'e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
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