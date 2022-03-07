İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Kimse dışarıda kalmasın" çağrısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Kimse dışarıda kalmasın" çağrısı

07.03.2022 20:02
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Kimse dışarıda kalmasın" çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgası beklendiğini belirterek, vatandaşlardan sokakta kalanları, 112 Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgası beklendiğini belirterek, vatandaşlardan sokakta kalanları, 112 Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kimse dışarıda kalmasın' çağrısı - Son Dakika


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