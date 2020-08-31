Vali Yerlikaya, istanbul'da balık sezonunu açtı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, istanbul'da balık sezonunu açtı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Yenikapı'da düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı.

Vali Yerlikaya, istanbul'da balık sezonunu açtı, System.String[]

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Yenikapı'da düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Yerlikaya, balıkçılara iyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Yenikapı'da bulunan balıkçı barınağında düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya, İstanbul'un iki kıtanın buluştuğu dünyada eşi benzeri olmayan, 661 kilometre güzel kıyısı, Marmara gibi iç denizi olan mübarek, övülmüş bir şehir olduğunu dile getirdi. Yelikaya, "Biz denizlerimizdeki ürünlerin sürdürülebilir, yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu nimetin her daim bereket olarak kasalarımıza, oradan tezgahlarımıza ve sofralarımıza gelmesini istiyoruz. Bunun için ilmin ışığında avcılığı yapmamız lazım. Bunu yapanlara her zaman için selam olsun" diye konuştu.

"600 BİN LİRA İDARİ CEZA YAZILDI"

Konuşmasını sürdüren Yerlikaya, "Bunu yapmayanlarla da ilgili haksız rekabeti önlemek, doğruyla eğriyi ayırt etmek, doğruyu ödüllendirmek, yanlışa da dur demek için geçen yıl burada Cumhurbaşkanımızın sözü 1 Ocak 2020'de 1380 sayılı kanun olarak yürürlüğe girdi. Denetim elimiz güçlendi. Tarım il müdürlüğümüz koordinasyonunda, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız gece gündüz demedi denetim yaptı. 600 bin liraya yakın idari ceza yazıldı. 56 tonun üzerinde kanun dışı yakalanan su ürününe el konuldu. 50 tekneye de devlet el koydu." diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından denize balık bıraktı. Konuşmasının ardından denize açılacak bir tekneye çıkan Ali Yelikaya, telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı.


İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, istanbul'da balık sezonunu açtı - Son Dakika

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