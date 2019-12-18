Vali Yerlikaya İstanbul'da yaşayan göçmen sayısını açıkladı - Son Dakika

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' programı düzenlendi. Programa konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 557 bin ikamet izinli 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 Milyon 112 bin göçmen yaşıyor. 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı" dedi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' programı gerçekleştirildi. Zeytinburnu'nun göçle kurulduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bizim göçe dair çalışmalarımız 2005 yılında başlamıştır. 2005 yılında Uluslararası Göç Sempozyumunu bütün bir bilim ve akademik dünyasına hediye ettik. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bugüne kadar Zeytinburnu'nun sokaklarında bütün bir Türk dünyasından gelen insanları görmek mümkündü. Zeytinburnu bunu bir zenginliğe çevirmiş, yeni bir potada eriterek kendine özgü bir kültürün oluşmasına vesile olmuştur. Biz de Belediye olarak 20 yıldır bu uyum ve yeni kültürün hepimize neşe veren bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA 1 MİLYON 112 BİN GÖÇMEN YAŞIYOR"

İnsanoğlunun doğduğu günden bu yana hareket ettiğini kaydeden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Savaştan, terörden, zorbalıktan ve inandığı gibi yaşayamadığından veya iklim değişikliği nedeniyle başka diyarlara başka ufuklara göç ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon insan göçmen. Bu göçlerden dünyada en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Ülkemiz 3,7 milyon Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden ve yurdundan edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da 557 bin ikamet izinli 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri terörle mücadele kadar önemli görüyoruz" şeklinde konuştu.

"371 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

Vali Yerlikaya, "Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatları ile terör unsurlarından arındırılarak gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin doğru sağlanabilmesi için Göçnet ve Mernis kayıtlarını fiili ikametlerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. Yabancı göçmenlerle aramızda 8 yıldan beri kardeşlik hukuki ile birliktelikte uyumun artırılması ve güçlendirilmesine çalışıyoruz. Bu kadar göçmeni topraklarında ağırlayan yüce bir devletimiz ve gönlü geniş milletimiz var" açıklamasında bulundu.

Program, konuşmaların ardından Andolusia Trio Müzik grubu, Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu Öğrenci Korosu ve Zeytinburnu AKDEM Göçmen Çocuk Korosu grubu öğrencileri kendi dillerinde söylediği şarkılarla devam etti. Seslendirdikleri şarkıların ardından Zeytinburnu AKDEM Göçmen Çocuk Korosu grubu öğrencileri sahneden inerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çiçek takdim etti.

Düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)