Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması

17.06.2022 19:30
Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yerlikaya, öğrenciler için sınav zamanı sessiz olunmasını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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