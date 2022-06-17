Vali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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