Vali Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat... - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına açıklama yapması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına açıklama yapması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: '(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat... - Son Dakika

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