Vali Yerlikaya, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Vali Yerlikaya, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

25.02.2022 16:31
Vali Yerlikaya, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," İstanbul'umuzda sadece son 3 yılda hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan ve bugün açılacak 27 okulumuzla birlikte toplam 45 okulumuz, eğitim ve öğretim hayatına kazandırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," İstanbul'umuzda sadece son 3 yılda hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan ve bugün açılacak 27 okulumuzla birlikte toplam 45 okulumuz, eğitim ve öğretim hayatına kazandırıldı." dedi.

Yerlikaya, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, İstanbul'un 2 milyon 922 bin öğrencisi, 6 bin 862 okulu ve 163 bin öğretmeniyle, başlı başına bir büyük mektep, bir büyük okul olduğunu söyledi.

İstanbul'un eğitim hayatına kalıcı eserler bırakabilmek için canla başla çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 2019-16 Şubat 2022 tarihleri arasında 56 okul, bin 321 derslik Milli Eğitim Bakanlığımızca; 39 okul, bin 280 derslik İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimimizce; 27 okul, 556 derslik hayırseverlerimizce şehrimizin eğitimine kazandırıldı. 1999 öncesi inşa edilen tüm okullarımızın, tek tek deprem analizleri yapıldı. Bunun sonucunda bin 345 okulumuz riskli bulundu. Geçtiğimiz 16 yılda 355 okulumuz yıkılıp yeniden yapılırken 738 okulumuz da güçlendirildi. Bu yıl hazırlıklarını tamamladığımız 24 okulumuzun güçlendirme ihalelerini yaptık. 30 okulumuzun da yıkılıp yeniden yapım ihalelerine başladık. Geriye kalan 119 okulumuzla ilgili proje çalışmalarımız hızla devam ediyor."

İstanbul'da okul yapımındaki en büyük zorluğun arsa temini olduğunun altını çizen Yerlikaya, bu yüzden, riskli okulları yıkıp, yeniden inşa ederken arsaları en verimli şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yerlikaya, böylelikle İstanbul'a 5 bin 188 ilave derslik kazandırıldığına vurgu yaparak "32 derslikli 162 okul demek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 100 Anaokulu Projemizin arsalarını temin etmeye başladık, diğerlerini de temin etmeye devam ediyoruz. İşte eğitimimize kazandırılan bu arsaların her birinden ilim ve irfan yayılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"33 okulumuzun yapımları devam ediyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılışı yapılacak okullardan mezun olan her bir öğrencinin 2053 ve 2071 vizyonlarının birer mimarı olacağını belirterek "Kimi uzay çalışmalarıyla göğsümüzü kabartacak, kimi milli teknoloji hamlemizle nefes alacak kimi de yapacağı birbirinden güzel tasarımlarla şehrimizin değerine değer katacak." dedi.

Yerlikaya, asırlardır iyilik ve hayırda yarışan, insanlığa örnek olan büyük bir medeniyetin varisleri olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki veren el alan elden her zaman hayırlıdır. ve insanın gerçek kazancı biriktirdiği değil, paylaştığıdır. İşte İstanbul'umuzda sadece son 3 yılda hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan ve bugün açılacak 27 okulumuzla birlikte toplam 45 okulumuz, eğitim ve öğretim hayatına kazandırıldı. Yine eğitim gönüllüsü hayırseverlerimizle protokolleri imzalanan 33 okulumuzun yapımları devam ediyor. Bu vesileyle yüce gönüllü hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızı birer eğitim yuvası haline getiren hiç şüphesiz ki öğretmenlerimiz. İstanbul'umuza son 6 ay içinde yapılan ilk atama öğretmen kurası ile 10 bin yeni öğretmenimiz görevlerine başladılar. "

Vali Yerlikaya, İstanbul'un eğitim hayatına kazandırdığı büyük eserler ve daimi destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak "Göreve geldiği ilk günden beri İstanbul'umuzun eğitim ve öğretim hayatına güç katan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Proje Koordinasyon birimlerimizde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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