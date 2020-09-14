İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA İSTANBUL ESNAFLAR VE SANATKARLAR ODASI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz da katıldı.