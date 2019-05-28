İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, mesajında, İstanbul'un için "Ey, ugˆruna nice go¨nu¨ller fethedip karadan gemiler yu¨ru¨ttu¨gˆu¨mu¨z, ak kanatlı gu¨vercinler gibi go¨kyu¨zu¨ne sayısız s¸ehitler uc¸urdugˆumuz s¸ehir. As¸ılmaz denilen surlarının burc¸larına Sancagˆ-ı S¸erif'i dikmek ic¸in, ok yagˆmurlarına tutulmus¸ Ulubatlı Hasanlar
gibi destanlar yazdıgˆımız, ugˆruna c¸agˆ ac¸ıp c¸agˆ kapattıgˆımız, Alemlerin Efendisi'nin o¨vgu¨su¨ne mazhar olmus¸ gu¨zel belde." ifadelerini kullandı.
Nebevi mu¨jdenin ıs¸ıgˆında, muzaffer komutan Fatih Sultan Mehmet Han
ve s¸anlı ordusunu kutlu asker yapan bu¨yu¨k zaferin 566. yıl do¨nu¨mu¨ olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sadece Osmanlı ve Bizans Devleti'nin degˆil; kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inanc¸ların tarihi seyrine de tesir etmis¸ bu c¸ok yo¨nlu¨ ve etkili feth-i mu¨bini; yeryu¨zu¨nu¨n merkezi, s¸ehirlerin sultanı, sultanların s¸ehri olan I·stanbul'un fethini kutluyoruz. Bizleri bir cihan devleti ve yeryu¨zu¨ medeniyeti kılan bu fetihle I·stanbul, bir ilim, ku¨ltu¨r, sanat ticaret, siyaset, bas¸kenti oldu. Her tu¨rlu¨ cemaat ve cemiyetten, dil, din, ırk ve ku¨ltu¨rden insanların barıs¸ ve huzur ic¸inde yas¸adıgˆı saadet yurdu, mutlulugˆa ac¸ılan kapı anlamına gelen dersaadet, bugu¨n de aynı ruh, bilinc¸ ve inanc¸la bu tarihi misyonunu yerine getirmeye devam ediyor."
Yerlikaya, "feth-i mu¨bin"in 566. yıl do¨nu¨mu¨nu¨ tebrik ederek, Fatih Sultan Mehmet Han
'ı, onun kutlu askerlerini, kahraman ecdadı ve tu¨m s¸ehitleri rahmet, minnet ve s¸u¨kranla yad ettiğini dile getirdi.