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VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AÇIKLADI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AÇIKLADI

04.02.2022 12:16
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın mesajında, "Kıymetli İstanbullular,Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15.840.900 oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikamet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı.


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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AÇIKLADI - Son Dakika


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