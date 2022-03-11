Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! - Son Dakika
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Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!

11.03.2022 08:48
Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

TIR VE KAMYONLARIN GİRİŞİ DURDURULDU

Öte yandan Yerlikaya bir diğer açıklamasında ise, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! - Son Dakika


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