Vali Yerlikaya: "İstiklal Marşı, bir şiir değildir; ön sözümüz, son sözümüzdür" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle bir yayınladığı mesajında "İstiklal Marşı, bir şiir değildir; ön sözümüz, son sözümüzdür" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üüncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Yerlikaya mesajında, " Bu topraklar; istiklal uğruna istikbalinden geçenlerin, bir hilal uğruna göğsünü nice hayasız akına siper edenlerin vatanıdır. Bir asır önce yazılan İstiklal Marşı; milletimizin haykırışı, direnişi, yeniden dirilişidir. Derin bir tarih ve medeniyet süzgecinden süzülen 41 mısraıyla ezelden ebede istiklal şuurumuzu anlatan bu muazzam eser; özgürlük mücadelesi veren tüm dünya haklarına da ilham kaynağı olmuştur. "Asım'ın Nesli" Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ölüm kalım mücadelesi verdiğimiz, garp ufuklarının çelik zırhlarla örüldüğü o karanlık günlerde yalçın bir ses; vatan sathına dalga dalga yayıldı: "Korkma!" Bu millet, korkmadı! Hiçbir zaman korkmayacak! Ecdadının emanetine son ocak kalıncaya dek sahip çıkacak!" dedi.

"İstiklal Marşı, bir şiir değildir; ön sözümüz, son sözümüzdür" diyen Vali Yerlikaya mesajında devamla, "İstiklal ve istikbalimizin sembolü olan bu şaheser; dünya durdukça aşkla okunacak; ay yıldızlı bayrağımız semalarımızda dalgalanacaktır. Milli Mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Vatan şairimiz Mehmet Akif'i rahmet ve şükranla anıyor, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin kahramanlarını, varlığını bu vatana adayan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL