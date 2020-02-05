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Vali Yerlikaya: "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş...
6 saat önce
Vali Yerlikaya: "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:06 Kaynak: AA
Vali Yerlikaya: "İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır."
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