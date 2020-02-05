Vali Yerlikaya: "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: 'İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş... - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş...

6 saat önce

Vali Yerlikaya: "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.

Vali Yerlikaya:

Vali Yerlikaya: "İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır."

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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