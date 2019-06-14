Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı
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Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı

1 saat önce

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı, System.String[]
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yerlikaya, "Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun" başlıklı mesajında, Jandarma Teşkilatı'nın şanlı bir tarihe ve şehadetle taçlanmış kutlu bir maziye sahip olduğunu belirtti.
Üstün vazife anlayışı, örnek disiplin ve donanımıyla, aziz milletin teveccühüne mazhar olan teşkilatın, ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve esenliği için çalıştığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdüren, canımızdan aziz bildiğimiz vatan ve ay yıldızlı bayrak için nice şehitler veren Jandarma Teşkilatımız, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan şer odaklarının korkulu rüyasıdır. Jandarma Teşkilatı'mız güvenlik ve huzurumuzun yılmaz bekçisi, kutsal değerlerimize yan gözle bakanların karşısında cesaret kalkanıdır. Kuruluşunun 180. yılında bütün Jandarma Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'umuza birlikte hizmet etmekten onur duyuyorum. Huzur ve güvenliğimiz için canla başla görev yapan İl Jandarma Komutanlığımızda görevli 6 bin 511 kişilik kolluk gücümüzün her birini ayrı ayrı kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum."
Ali Yerlikaya, mesajını, vatan, bayrak ve sancak uğrunda şehadet mertebesine ulaşmış tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek ve kahraman gazileri minnetle anarak sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38 Kaynak: AA
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