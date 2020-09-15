(Vali Yerlikaya: Kademeli mesai uygulaması kararı cuma günü açıklanacak - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Fatih 'te muhtarlarla 'filyasyon takip çalışması' toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'da uygulanması planlanan kademeli mesai uygulaması kararıyla ilgili ayrıntıların Cuma günü paylaşılacağını söyledi. Yerlikaya, karantina kurallarına uymayan vatandaşların Sancaktepe 'deki yurda yerleştirileceğini de belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih'te muhtarlarla 'filyasyon takip çalışması' toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesinde Vali Yerlikaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da uygulanması planlanan kademeli mesai uygulamasıyla ilgili konuşan Ali Yerlikaya, kararın en geç Cuma günü paylaşılacağını belirtti.

KADEMELİ MESAİ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgınla mücadele topyekun hep birlikte devlet, hükümet, millet hep beraber üstesinden kalkabileceğimiz, birlikte yardımlaşarak Allah'ın izniyle doğru noktaya, hedefe ulaşabileceğimiz bir mücadele türü. Bunu çok güzel yapıyoruz ama daha iyi olmamız gereken noktalar olduğunu hep birlikte görüyoruz" diye konuştu. Vali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanması planlanan 'kademeli mesai' düzenlemesi için ise şunları söyledi: "İstanbul dünyanın 14'üncü büyük metropolü. Yaklaşık iki haftadan beri ve son günlerde her gün onunla uğraşıyoruz. Başta meslek odalarımızla bir araya geliyoruz. Sendikalarımızla konuşuyoruz. Onlarla olan görüşmelerimizi bugün, yarın tamamlayacağız. Bugün 8 organize sanayinin yönetim kurulunun kıymetli başkanlarıyla bir araya geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın akşam simülasyon yapacak. Perşembe günü İl Pandemi Kurulu'nu AFAD binasında yapacağız. İnşallah Cuma günü şehrimizde kamu, özel, 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında 4A, 4B, 4C'li bütün hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızla ilgili sağlıklı, önemli ama altını çizelim istişare ve ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız. Dünyada bunu başarmış kademeli mesai saatleriyle ilgili pek çok metropol var. O örnekler de araştırıldı ve incelendi. İstanbul ile ilgili saat aralıklarıyla beraber pik saatlerde mümkün ise ayakta yolcu olmadan, ayakta yolcu olma mecburiyeti varsa salgınla ilgili bilim kurulunun tavsiyesi, önerisi, bakanlığımızın genelgeleri çizgisinde kalmak üzere alınan kararlara sadık ve uygun olan bir mesafe düzeni sağlayacağımıza ben inanıyorum". Niyetlerinin kararı Cuma günü paylaşmak olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Hemen ertesi gün değil en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim limit içerisinde yürürlüğe girdirmek. Bir zaman vereceğiz" diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA'DAN MASKE ÇAĞRISI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşlara maske çağrısında da bulundu. Vali Yerlikaya, "Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım, bunu böyle yaptığımız için işlem yapmak zorunda kalıyoruz' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Biz bunun yeterli olduğuna inanmıyoruz. Yüzde 101 olması lazım" şeklinde konuştu. "SANCAKTEPE'DEKİ YURDUMUZDA 15 VATANDAŞIMIZI MİSAFİR ETMEYE BAŞLADIK" Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymayan veya izolasyon ortamını sağlamayanların Sancaktepe'de belirlenen bir yurda yerleştirilmeye başlandığını belirten Vali Yerlikaya şunları söyledi: "Eğer bir vatandaşımız pozitif olduğuyla alakalı olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kaldıysa onun hastaneye yatmasını gerektirecek bir sonuç ortaya çıkmadıysa evinde izolasyon tedbirleri uyguluyoruz. İzolasyon sürecine sadık kalan, 15 gün kendini karantinaya tabii tutan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ancak buna uymayanlarla ilgili sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmıyoruz. İzolasyon koşullarına keyfi olarak uymayan birinci grup. Bir de izolasyon şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımız da var. Özellikle gurbetten gelmiş mevsimlik işçi olup, normalde arkadaşlarıyla beraber kaldığı yerde çalışırken pozitif sonuçla karşı karşıya gelirse orada bunu sağlayamayacağına inandıkları zaman biz onlar için bir barınma merkezi sağladık. Sancaktepe'de bir yurdumuzda dün akşam itibarıyla 15 vatandaşımızı misafir etmeye başladık. Burası dolarsa Güngören'de ikinci bir yurdumuzu hazırlatıyoruz. 'Ben izolasyona uymuyorum, idari ve adli işlem yapın razıyım' dese bile yanına kar kalmayacak."



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