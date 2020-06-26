VALİ YERLİKAYA, KAPALIÇARŞI RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALADI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA, KAPALIÇARŞI RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALADI

İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi arasında 'Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı.

İstanbul DHA

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi arasında 'Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı. Protokol ile 65 bin metrekarelik bir alanda restorasyon çalışmaları yapılarak çarşının sokakları ve beden duvarları yenilenecek.

'Kapalıçarşı Yenileme Alanı Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Sınırında Kalan Kısımda Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin' protokol imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı. Vali Yerlikaya, protokol imza töreninde restorasyon çalışmalarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Tören, Kurtulmuş'un Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Turan'a hediye takdimi ile tamamlandı.

KAPALIÇARŞI, YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE YENİLENECEK

Kapalıçarşı'da 65 bin metrekarelik bir alanda yapılacak restorasyon çalışmaları ile yapıların taşıyıcı ayakları, çarşının zarar gören duvarları, sokak kaplamaları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilenecek; sokak cepheleri boyanacak.

Protokol, 16.06.2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 21.07.1983 tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 17.11.2005 tarihli ve 2005/9668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği ve 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 26.11.2007 tarih ve 12893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kapalıçarşı ve Çevresine ait ilan edilen Yenileme Kararına dayanılarak hazırlandı.

İmzalanan protokole göre;

Valiliğin Yükümlülükleri:

İhale Bedelinin ilk yıl 10.000.000 (10 Milyon Türk Lirası) TL 2. Yıl 12.500.000 TL (On İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olmak üzere toplam 22.500.000 TL'lik (Yirmi İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kısmı ve yıllara sari fiyat artışı olması durumunda ise 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde fiyat farkı Valilik tarafından karşılanacak. Ödemeler hakediş bazlı yapılacak olup mali denetimi Belediye ile iş birliği halinde yapılacak.

Belediyenin Yükümlülükleri:

(1) İhale bedelinin 2.500.000 TL'lik (İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kısmı Belediye tarafından karşılanacak.

(2) 5366 sayılı Kanun ve ihale mevzuatı kapsamında; işin ihalesi, uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi için işin takibi, işin kontrollüğü ve işin her aşamasında metraja uygun hakedişlerin çıkarılması çalışmalarını yapacak.

Yönetimin Yükümlülükleri:

İhale Bedelinin 40.000.000 TL'lik (Kırk Milyon Türk Lirası) kısmı yıllık en az 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olmak kaydıyla ödenek sağlamak ve bu konudaki ödemeleri takip etmek Yönetimin yükümlülüğündedir.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA, KAPALIÇARŞI RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALADI - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:28 1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VALİ YERLİKAYA, KAPALIÇARŞI RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]