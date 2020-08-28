Vali Yerlikaya Kariye Camii'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte Kariye Cami'ndeki çalışmaları inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle ibadethane statüsüne kavuşan Kariye Camii'ndeki çalışmaları inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, çalışmaları yürüten görevlilerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:31 - Kaynak: DHA
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