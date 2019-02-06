Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Adrese Dayalı Nüfus Sisteminde Buranın 14 Daire ve 43...

Vali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Adrese Dayalı Nüfus Sisteminde Buranın 14 Daire ve 43...

1 saat önce

Vali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti.

Vali Yerlikaya:
Vali Yerlikaya: "( Kartal'da çöken bina) Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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