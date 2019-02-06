Vali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Adrese Dayalı Nüfus Sisteminde Buranın 14 Daire ve 43...
1 saat önce
Vali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti.
Vali Yerlikaya: "( Kartal
'da çöken bina) Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
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