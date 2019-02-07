Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya: "Kartal'daki Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Ulaştı"

Vali Yerlikaya: "Kartal'daki Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Ulaştı"

23 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya ulaştığını söyledi.

Vali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya ulaştığını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Güne güzel bir haberle başlamıştık. Havva kızımızı sağ salim çıkarmıştık. Bacağından ameliyat oldu ve başarılı geçti. Annesinin sevinci bizi mutlu etti. Ancak az önce üç tane cansız bedene ulaştık. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 6'ya ulaştı. Kimlik tespiti yapılacak. 13 yaralı var. 3 tanesi yoğun bakımda. 2'sinin durumu daha iyiye gidiyor" dedi.

Yandaki riskli binanın durumunu değerlendirdiklerini söyleyen Vali Yerlikaya, "Buna göre çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız can güvenliğini sağlamış olmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Ada içerisinde bütün binaların her biri incelenip neticesi çıkacak ve kamuoyuna duyurulacak" diye konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise, "Hala kaç kişi olduğunu söylemem mümkün değil. İstanbul'da yeterli ekip vardı. İhtiyaç olması halinde takviye olarak ekip geldi. İstanbul itfaiyesi ile yakın bir çalışma sergiliyoruz. Bir sıkıntı olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşa ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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