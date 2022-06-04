İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pazar günü yapılacak LGS sınavı ile ilgili Twitter 'dan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya: LGS sınavının yapılacağı okulların çevresinde tedbirler alındı - Son Dakika

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