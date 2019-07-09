Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti

1 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti, System.String[]
İstanbul Valisi, Ali Kılıç, İstanbul, Maltepe, Güncel
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Kılıç, ziyarette bulunan Vali Yerlikaya'ya, Maltepe'nin gelişmesi için kurum ayırt etmeksizin el uzatan herkes ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'yı belediyedeki makamında ağırladı. Kılıç, Maltepe'nin çözüm bekleyen sorunlarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Maltepelilerin huzur ve refahı ile Maltepe'nin gelişmesi, ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda kişi ve kurum ayırt etmeksizin el uzatan herkes ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Kılıç, Yerlikaya ve Dallı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, ayrıca belediye bünyesindeki tasarım atölyesinde çalışan Maltepeli kadınlar tarafından işlemesi yapılan hediyeyi Yerlikaya'ya armağan etti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:42:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]