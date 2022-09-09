VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI

09.09.2022 20:30
VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da 4 metrobüs aracının karıştığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."ifadelerini kullandı.


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Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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