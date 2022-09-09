VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da 4 metrobüs aracının karıştığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."ifadelerini kullandı.
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