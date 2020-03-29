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Vali Yerlikaya: "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık"
17 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarının ardından boş kalan meydanların ve sahillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaya paylaşımında, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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