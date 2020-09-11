Vali Yerlikaya minibüs, halk otobüsü ve servis aracı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis aracı esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve servis aracı esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, toplu ulaşım ile ilgili yapılan düzenlemeler, ayakta yolcu alınmaması ve maske kullanılması zorunluluğu konularının konuşulduğu belirtildi. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplantıd hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın paylaşımında, "#Dolmuş,#minibüs, #halkotobüsü ve servis aracı esnaf temsilcilerimizle @istesob'da bir araya geldik. Toplu ulaşım ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, ayakta yolcu alınmaması ve #maske kullanılması zorunluluğunu konuştuk. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle bu süreci atlatacağız." ifadeleri yer aldı.