Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü - Son Dakika

Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü
21.12.2020 17:47
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.
Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vak'a sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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