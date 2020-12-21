Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü - Son Dakika

Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü

21.12.2020 17:47
Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vak'a sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım         
17:38
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi         
17:10
Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar         
16:53
Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı         
16:41
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei