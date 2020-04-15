Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, oda başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantıda, korona virüs salgınıyla mücadele süresince başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için yapılan çalışmalar ile alınan önlemler konuşuldu.

Vali Yerlikaya 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek iki günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili, oda başkanlarının sektörleri ile ilgili, talep ve önerilerini aldıklarını dile getirdi.

Ali Yerlikaya İstanbul için çalışmaya devam edeceklerini belirterek 'İnşallah birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

(İHA)