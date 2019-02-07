Vali Yerlikaya: "Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Altıya Ulaştı"
20 dakika önce
Vali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı altıya ulaştı"İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaparak " Üç cansız bedene ulaşıldı.
Vali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı altıya ulaştı"
İSTANBUL - İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Kartal
'da çöken bina ile ilgili açıklama yaparak " Üç cansız bedene ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenleri sayısı altıya ulaştı " dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken bina ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, güne güzel bir haberle başladıklarını söyleyerek, " Havva kızımızı sağ salim çıkarmıştık. Bacağından ameliyat oldu ve başarılı geçti. Annesinin sevinci bizi mutlu etti. Ancak az önce üç tane hayatını kaybeden,cansız bedene ulaştık. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı altıya ulaştı. Kimlik tespiti yapılacak. 13 yaralı var. Üç tanesi yoğun bakımda. İkisini durumu daha iyiye gidiyor"dedi. Yandaki riskli binanın durumunu değerlendirdiklerini söyleyen Vali Yerlikaya, "Buna göre çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız can güvenliğini sağlamış olmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Ada içerisinde bütün binaların her biri incelenip neticesi çıkacak ve kamuoyuna duyurulacak" dedi. AFAD
Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
ise "Hala kaç kişi olduğunu söylemem mümkün değil. İstanbul'da yeterli ekip vardı. İhtiyaç olması halinde takviye olarak ekip geldi. İstanbul itfaiyesi ile yakın bir çalışma sergiliyoruz. Bir sıkıntı olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşa ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:49 Kaynak: İHA
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