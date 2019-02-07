Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya: "Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi"

Vali Yerlikaya: "Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi"

47 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" dedi.

Vali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "( Kartal'da çöken bina) Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:26 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, Kartal, Güncel
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