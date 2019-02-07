Vali Yerlikaya: "Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi"
47 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" dedi.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "( Kartal
'da çöken bina) Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:26 Kaynak: İHA
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