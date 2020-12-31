Son dakika: Vali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni yıla İstanbul İl jandarma Komutanlığı personeli ile girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı ziyaretleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı İnce, 2021'e burada jandarmalar ile birlikte girdi. Vali Yerlikaya görevi başında olan jandarma personeli ile bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi. - İSTANBUL