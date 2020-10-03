Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı

İSTANBUL'da Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı, System.String[]

İSTANBUL'da Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe sağlık müdürleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, ilgili proje yöneticileri ve yetkililer katıldı. Vali Yerlikaya ve katılımcılar, Sağlık Bakanlığı'nın bilgisayar uygulamaları; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ve PANO sistemleri hakkında bilgilendirildi. Toplantı; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açılış konuşmasıyla başladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Aydın'ın sunumlarıyla devam eden toplantıda, HSYS, PANO ve FITAS uygulamaları proje yöneticileri sunum yaptı. İlgili proje yöneticilerinin uygulamalar hakkında soruları cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.


Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı
Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Valisi, Bilgisayar, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı Aldattığı eşinin 'Kocam canlı bomba, fabrikayı uçuracak" ihbarı yüzünden işinden oldu Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Gerçek babasını yıllar sonra öğrenip 355 bin lira tazminat kazandı AK Partili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu         
10:44
Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
10:42
Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti         
10:25
İstanbul'un köylerinde yapılan dalından satışa yoğun ilgi! Tarlalar dolup taşıyor İstanbul'un köylerinde yapılan dalından satışa yoğun ilgi! Tarlalar dolup taşıyor         
10:00
Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar         
09:10
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Pazarda tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu Pazarda tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu         
08:12
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına yakalanarak can verdi Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına yakalanarak can verdi         
00:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 12:01:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei