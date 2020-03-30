VALİ YERLİKAYA:  ŞEHİRLER ARASI DENİZ YOLU ULAŞIMI 17.00'DA DURDURULDU - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA: ŞEHİRLER ARASI DENİZ YOLU ULAŞIMI 17.00'DA DURDURULDU
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.
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-Yenikapı arşiv
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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