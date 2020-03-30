VALİ YERLİKAYA:  ŞEHİRLER ARASI DENİZ YOLU ULAŞIMI 17.00'DA DURDURULDU - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----

-Yenikapı arşiv