Vali Yerlikaya:  Şehirler arası deniz yolu ulaşımı 17.00'da durduruldu - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: Şehirler arası deniz yolu ulaşımı 17.00'da durduruldu
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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