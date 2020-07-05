Vali Yerlikaya, şehitler için motosiklet sürerken kuran-ı kerim'i hatmedecek müezzin Özkan'ı yolcu... - Son Dakika

Vali Yerlikaya, şehitler için motosiklet sürerken kuran-ı kerim'i hatmedecek müezzin Özkan'ı yolcu...

Vali Yerlikaya, şehitler için motosiklet sürerken kuran-ı kerim'i hatmedecek müezzin Özkan'ı yolcu etti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için 2023 kilometre yol kat ederek motosiklet üzerinde Kuran-ı Kerim'i hatmedecek Müezzin Kayyım Abdullah Özkan'ı yolcu etti.

Vali Yerlikaya, şehitler için motosiklet sürerken kuran-ı kerim'i hatmedecek müezzin Özkan'ı yolcu etti

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İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için 2023 kilometre yol kat ederek motosiklet üzerinde Kuran-ı Kerim'i hatmedecek Müezzin Kayyım Abdullah Özkan'ı yolcu etti.

Vali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her yıl motosiklet üzerinde belirli bir rotayı takip ederek Kuran-ı Kerim'i hatmeden müezzin-kayyım Abdullah Özkan ile bir araya geldi. İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın da bulunduğu görüşmede, Vali Yerlikaya, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii MüezzinKayyımı Abdullah Özkan ile bir süre motosiklet tutkusu üzerine sohbet etti ve bu sene kat edeceği rota hakkında bilgi aldı.

Görüşme sonrası, Vali Ali Yerlikaya, 2023 kilometrelik bir rotayı takip ederek şehitlerimiz için motosiklet sürerken Kur'an-ı Kerimi hatmedecek olan Abdullah Özkan'ı yolcu etti. İstanbul Valiliği'nden hareket eden Müezzin-Kayyım Abdullah Özkan, bu sene ilk olarak Şehit Trabzon'da Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret edecek ve şehitler rotasına buradan başlayacak. Vali Ali Yerlikaya Özkan'ı uğurlarken; "Gittiğin şehirlerde uğradığın dostlarımıza selamlarımızı söyle. Allah kaza bela vermesin. Tekerin düz olsun. Bizi de duada unutma" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un ve Şehitlerin unutulmaması adına İstanbul İl Müftülüğü'nün desteği ile bu turu gerçekleştireceğini belirten Özkan, "Dualarınızla sağ salim gidip gelmeyi, maksadımıza ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. İlginizden dolayı da çok teşekkür ederim." dedi. 2023 km'lik rotayı hatim okuyarak tamamladıktan sonra İstanbul'a döndüğünde müsait bir zamanda Vali Ali Yerlikaya ile birlikte motosiklet kullanma arzusunu dile getiren Abdullah Özkan'a Yerlikaya, "İnşallah sağlıcakla dön, birlikte bir gün motosiklet kullanarak yolculuk yapalım" diyerek karşılık verdi. Vali Yerlikaya'nın yolcu ettiği Özkan, 12 gün sürecek yolculuğunda 2023 kilometre boyunca motor üzerinde Kuran-ı Kerim'i okuyarak kask kamerası ve mikrofonu ile kaydedecek. Tur sonunda Kuran-ı Kerim'i hatmedecek Özkan, yolculuğunda 15 Temmuz şehitlerinin ve 24 şehit aliminin kabirlerini ziyaret ederek videolar hazırlayacak. Özkan, Şehitlerin Kabirlerinde Kuran-ı Kerim Okuyacak Özkan, ziyaret öncesinde hafızlığı ile motosiklet sevdasını birleştirerek 15 Temmuz şehitlerine ithafen bir Türkiye turu düzenlemeye karar verdiğini anlatarak "15 Temmuz destanının yazılmasından sonra her yıl 15 Temmuz'un haftasında motosikletle bir Türkiye turu düzenleyip hatim okumaya karar verdim. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğim motosiklet turunda inşallah başlangıç noktası Trabzon'da şehidimiz Eren Bülbül'ün kabri olacak. Bitiş noktası da Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabri

olacak" dedi.

Özkan, "Aynı zamanda hatmi şerifi okuyacağım Artvin'den Hatay'a kadar 2023 kilometre üzerinde bir rotada Türkiye kara sınırı hattı boyunca ülkemize, memleketimize sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı manevi bir kalkan olması

niyetiyle okumuş olacağım. Kuran-ı Kerim'i okurken bir yandan da kalbimizdeki dualar operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız için olacak. Ahirinde de Hatay sınır kapısında 29. cüzü

okuduktan sonra son cüzü Ömer Halisdemir'in kabrinin başında okuyacağız ve orada hatim duasını yapıp turumuzu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz destanının ve bu destanın başkahramanları olan aziz şehitlerin unutulmaması amacıyla bu turu düzenlediğini belirten Özkan, "Bu tur üzerinde zaten 24 kabir ziyaretinde bulunacağız. Hem 15 Temmuz şehitlerimizi ve geçmişte şehit olan alimlerimizi, sahabe kabirlerimizi ve makamlarını ziyaret edip onları tanıtmak üzere kısa videolar çekeceğiz ve bunu izleyicilerimizle paylaşacağız" dedi.

Vali Yerlikaya'nın desteklerinden dolayı teşekkür eden Özkan, "Sayın Valimiz de motosiklet sevdalısı birisi olduğu için özellikle onun destek olması bizim için çok çok ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Kendisine desteklerinden dolayı da bu ilgisinden dolayı

çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi, Abdullah Özkan, Kuran-ı Kerim, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Yerlikaya, şehitler için motosiklet sürerken kuran-ı kerim'i hatmedecek müezzin Özkan'ı yolcu... - Son Dakika

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