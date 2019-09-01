Vali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın balıkçıları karşılaması Vali Yerlikaya'nın balıkçılarla sohbeti Vali Yerlikaya'nın konuşması Dua edilmesi Balık mezatı yapılması Avlanan balıkların kasalara konulması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 06:54 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın balıkçıları karşılaması
Vali Yerlikaya'nın balıkçılarla sohbeti
Vali Yerlikaya'nın konuşması
Dua edilmesi
Balık mezatı yapılması
Avlanan balıkların kasalara konulması
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı.
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