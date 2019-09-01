Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı
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Vali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı

8 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın balıkçıları karşılaması Vali Yerlikaya'nın balıkçılarla sohbeti Vali Yerlikaya'nın konuşması Dua edilmesi Balık mezatı yapılması Avlanan balıkların kasalara konulması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın balıkçıları karşılaması

Vali Yerlikaya'nın balıkçılarla sohbeti

Vali Yerlikaya'nın konuşması

Dua edilmesi

Balık mezatı yapılması

Avlanan balıkların kasalara konulması

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşıladı.

İstanbul Valisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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