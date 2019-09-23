Son Dakika Haberleri: Vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu

1 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, Köy Pazarı'nı ziyaret etti.

Vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu, System.String[]
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, Köy Pazarı'nı ziyaret etti. Vali Yerlikaya pazar ziyaretinde turşuluk biber doğradı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Silivri'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Bugün saat 11.30'da İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamlarında ziyaret Yerlikaya, yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Vali Yerlikaya, ziyaretlerin ardından tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi.


"2020 MAYIS AYINDA BİTİRİLECEK"
Yaklaşık 9 yıldır açılmayı bekleyen Mimar Sinan Köprüsüyle ilgili açıklamada bulunan Yerlikaya, "Silivrili kardeşlerimizin bir an önce Mimar Sinan üstadın yaptığı 348 metre uzunluğundaki köprümüzün üzerinden heyecanla yürümeyi beklediğini biliyoruz. Tarihi eserleri onarmak çok büyük bir keyif. İnşaat süreci çok uzun değil ama ona yol verecek bürokratik işlemleri yapmayla ilgili olan süreç biraz zaman alıyor. Biz bu köprüde de bu işin biraz zaman aldığını biliyoruz. İzin süreçleri bizi yordu. Kaynak sorunumuz yok. Haftaya da kurul üyelerimiz gelecek. 2020 Mayıs ayında burayı bitirmek gibi bir planımız var" dedi.


KÖY PAZARINI GEZDİ
Vali Yerlikaya daha sonra Köy Pazarı'nı da ziyaret etti. Üreticilerle sohbet eden Yerlikaya, turşuluk biber doğradı. Projeyi beğendiğini belirten Yerlikaya, ürünleri tek tek inceleyerek, eşiyle birlikte bir hafta sonu alışverişe geleceğini söyledi. Ziyaretlerin ardından Vali Yerlikaya, buradan ayrıldı.


- İstanbul
İstanbul Valisi, Mimar Sinan, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üst geçitten E-5 karayoluna atlayan vatandaş nedeniyle trafik kilitlendi
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]