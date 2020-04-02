Vali Yerlikaya: Sosyal yardımı, ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: Sosyal yardımı, ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bin liralık sosyal yardımın PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların kendi evlerinde ödeneceğini açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bin liralık sosyal yardımın PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların kendi evlerinde ödeneceğini açıkladı.
Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile duyurduğu; Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok.#EvindeKalİstanbul" ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:33 Kaynak: DHA
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