Vali Yerlikaya: Taksiciler sağlık çalışanlarını sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ücretsiz... - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: Taksiciler sağlık çalışanlarını sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ücretsiz...
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı,Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici'lerden büyük destek.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı,Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici'lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:29 Kaynak: DHA
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