VALİ YERLİKAYA, TAKSİM CAMİİ'NİN AÇILIŞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'de yapılan caminin bugün gerçekleşecek açılışı öncesi sosyal medya hesabından, Kıymetli hemşehrilerim, Taksim Camii, bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. İstanbul'umuza hayırlı olsun, mübarek olsun paylaşımı yaptı. Caminin havadan ve içeriden çekilen görüntülerini de paylaşan Yerlikaya'nın mesajı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.