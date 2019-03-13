Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya, Tff Başkanı Güreli'yi Ziyaret Etti

Vali Yerlikaya, Tff Başkanı Güreli'yi Ziyaret Etti

17 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yerlikaya, Tff Başkanı Güreli'yi Ziyaret Etti, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu ile genel sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa ile 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları ev sahipliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, başkan Hüsnü Güreli ve başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim ederken ziyaret tesislerin gezilmesi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

Hüsnü Güreli, İstanbul Valisi, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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