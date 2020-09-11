VALİ YERLİKAYA TOPLU ULAŞIM ESNAF ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek minibüs, halk otobüsü ve servis şoförleri esnaf odaları başkanları ile toplu ulaşım konusunda istişarelerde bulundu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nde düzenlenen görüşmeye; Vali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir ile birlikte ulaşım alanında faaliyet gösteren çok sayıda esnaf odalarının başkanları katıldı.

Vali Yerlikaya, esnaf odası başkanlarına yönelik yaptığı konuşmada koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri hatırlatarak temizlik, maske ve mesafe kurallarının altını çizdi. Koronavirüs ile mücadelede kararlı olduklarını belirten Vali Yerlikaya, toplu ulaşım ile ilgili alınan kararlarla değinerek, genelge ile ayakta yolcu alması yasaklanan dolmuş, minibüs, midibüs gibi toplu taşıma araçlarında kurallara riayet edilmesi hususunda, oda başkanlarının, araç sahibi esnaf ve şoförlerin destek ve işbirliğinin çok önemli olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olunması halinde pandemi sürecinin daha hızlı ve kolay atlatılabileceğini söyledi. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğine değinen Yerlikaya, 'İstiyoruz ki denetimlerde, kurallara uyan ve sorunsuz bir şekilde yolcu taşıyan esnafımızla karşılaşalım. Polisimiz, jandarmamız, şoför kardeşimize selam versin, 'işin rast gelsin" desin. Hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde atlatalım. Biz ceza yazmaktan hoşlanmıyoruz, ceza kesmeyi kesinlikle istemiyoruz. Özel bir dönemden geçiyoruz. Karşılıklı iş birliği ve anlayışla bu süreci atlatacağız" dedi.

Yerlikaya, "Yaz tatili gelince biraz rahatladık. Toplu ulaşımda, düğün, nişan vb. toplantılarda temizlik, maske ve sosyal mesafeyle ilgili kural ve önlemlere uyanlardan Allah razı olsun. Bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Uymayanları gördüğümüz zaman da onlara diyoruz ki; 'Güzel kardeşim, güzel hemşerim, sen kendi sağlığını düşünmüyorsun ama benim sağlığımı da şehrin sağlığını da ülkenin sağlığını da düşünmüyor ve tehlikeye sokuyorsun. Hepimiz bu günlerde bir takım ruhu içinde olmalıyız. Dünyanın 14. büyük kentinde yaşıyoruz. Bizim önümüzdeki 13 kentten daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Daha iyiyiz diye rehavete kapılmamızın bir anlamı yok. Bu virüs bu güne kadar yaşanan salgınlara benzemiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim sahada güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve yerel yönetim ekiplerimizle beraber denetim, denetim, denetim' Gözetim, gözetim, gözetim? İstemeyerek te olsa kuralları ihlal edenlere de idari-adli işlem yapmak noktasında da kararlılığımızı koruyoruz. Sağlık teşkilatımız altı aydan beri, her gün yapılan değerlendirmelerle bir önceki günden daha iyi olmak için kararlar alıyor. Bugün birbirimizi incitmeden güzellikle, güzellikle, güzellikle? Vurgulamak istiyoruz. Minibüsten kazancını temin etmek için kendi rızkının peşinde işine giden kardeşimizi taşıyan kardeşlerim. Sizden beklentimiz, baktınız almanız gereken yolcuyu aldıktan sonra kapıyı kapatma düğmesine basarak, 'Tamam kardeşim başka yolcu alamıyorumö demenizdir. Aksi takdirde biraz ileride yapılacak kontrolde büyük bir üzüntü ve mahcubiyetle araçtan inilmesi hiç hoş bir durum olmuyor. Gelin hep beraber biraz daha dişimizi sıkalım. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana fikri bu konudur. Bize yardımcı olun, Şehre yardım edin, sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Esasen birbirimize ihtiyacımız var. Hepinizin şahsında, bütün minibüsçülerimizin bütün halk otobüslerinin kıymetli şoförlerinin hepsine selam ediyorum. Şoför ve araç sahibi kardeşlerimize 'Valimiz Ali Yerlikaya'nın size selamı var. Bize, şehrimize, kendine, ailene yardım et diyor" Mesajımı iletmenizden mutluluk duyarım. Akşama kadar zor şartlarda elde edilen kazancın yazılacak bir ceza ile elinizden gitmesine bu şehrin valisi olarak üzülüyorum. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Allah en kısa zamanda bu hastalıktan, bizleri, ülkemizi, tüm insanlığı kurtarsın" dedi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise katılımcılara teşekkür etti. Toplantı oda başkanları, esnaf ve diğer üyelerin çeşitli konulardaki talep ve görüşlerini belirtmeleriyle sona erdi.