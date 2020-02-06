Vali Yerlikaya: Uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı - Son Dakika
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Vali Yerlikaya: Uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı

14 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalima'nında meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalima'nında meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını açıkladı. İzmir-İstanbul seferini yapan ve içerisinde toplam 183 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Pist yanındaki yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen uçak üç parçaya ayrıldı ve yanmaya başladı. İtfaiye ve AFAD görevlileri kısa sürede olaya müdahale ederken yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili saat 03.40 sıralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanında basın toplantısı düzenledi. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Vali Yerlikaya, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını ve tedavilerine devam edildiğini ifade etti. Havayolu şirketi tarafından kazanın meydana geldiği uçakta 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya, havalimanının saat 04.00 itibariyle tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.

UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA İŞLEMİ DEVAM EDECEK

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçuşların saat 04.00 itibariyle başlayacağını ve kaza sonrası kullanılamaz hale gelen uçağın enkazının kaldırma çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Ayrıca hastanelerde yaralı vatandaşları bulunan vatandaşların yaralı bilgilerine de SABİM ALO 183 no'lu telefon hattından ulaşabilecekleri açıklandı.

(İHA)

Vali Yerlikaya: Uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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