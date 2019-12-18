Vali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye ve İstanbul'da birlikte yaşadığımız tüm misafirlerimiz, göçmenler ve bu topraklarda yaşamayı tercih eden herkes, kültürlerini tanıtma ve bizimle paylaşma imkanı bulacak. Anadolu'yu dünyanın en görkemli medeniyeti yapan şey, işte bu çeşitliliktir." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine katılan Vali Yerliyaka, Türkiye topraklarına Hz. Mevlana'nın nefes verdiğini belirterek, halk ozanı Yunuz Emre'nin "72 milleti bir bilin" diye öğüt verdiğini hatırlattı.

Türk milletinin ırkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılık bilmediğini dile getiren Yerlikaya, "Bizim bildiğimiz bir şey varsa o da insanın eşref-i mahlukat olduğudur. İnsan yaratılmışların en şereflisi, en yücesidir. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bu topraklar bin yıldan bu yana Türk yurdudur." diye konuştu.

Yerlikaya, çağlar boyunca savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan, daha iyi yaşamak isteyen herkese Anadolu'nun kapılarını açtığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye ve İstanbul'da birlikte yaşadığımız tüm misafirlerimiz, göçmenler ve bu topraklarda yaşamayı tercih eden herkes kültürlerini tanıtma ve bizimle paylaşma imkanı bulacak. Anadolu'yu dünyanın en görkemli medeniyeti yapan şey, işte bu çeşitliliktir. Ülkemizin dört bir yanında her sokağında ve caddesinde şahitlik ettiğimiz bu çeşitliliği büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Tüm farklılıkları, rengarenk açan çiçekler gibi görüyor, İstanbul'un en görkemli mirası addediyoruz. İnsanoğlu, uygarlığın başladığı günden bu yana sürekli hareket ediyor. Savaştan, terörden, zorbalıktan, inandığı gibi yaşayamadığından veya iklim değişiklikleri nedeniyle başka diyarlara başka ufuklara göç ediyor."

"371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı"

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyada 258 milyon insanın göçmen olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu göçlerden dünyada en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Ülkemiz, 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden yurdundan edilmiş insana ev sahipliği yapıyor." dedi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 557 bin 14'ü ikamet izinli, 555 bin 179'u geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin 193 yabancı göçmenin yaşadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılarak, gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere, 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. İlimizdeki eğitim, sağlık, güvenlik ve diğer hizmetlerin doğru planlanması için GÖÇNET ve MERNİS kayıtlarının fiili ikametlerle uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam ediyor. İlimizdeki yabancı göçmenlerle aramızda 8 yıldan beri kardeşlik hukukuyla yürüyen birliktelikte uyumun artırılması ve güçlendirilmesine çalışıyoruz. Bu kadar göçmeni, topraklarında ağırlayan yüce bir devletimiz, gönlü geniş bir milletimiz var. Bu etkinlik, çok hayırlı, verimli bir başlangıç oldu, inşallah devamı gelir."

Uygur şarkıları duygulu anlar yaşattı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Zeytinburnu'nun göç ile korunmuş bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bizim göçe dair çalışmalarımız 2005'den itibaren başlar. Uluslararası Göç Sempozyumunu bilim ve akademi dünyasına hediye ettik. Osmanlı Cihan Devleti'nin yıkılışından bugüne kadar Zeytinburnu'nun sokaklarından bütün Türk dünyasından gelen insanları görmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu, bunu bir zenginliğe çevirmiş ve bunu yeni bir potada eriterek, kendine özgü bir kültürün buluşmasına vesile olmuştur. Biz de belediye olarak, 20 yıldır bu uyum ve yeni kültürün, simyanın hepimize neşe verebilir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu bakımdan Dünya Göçmenler Günü'nün Zeytinburnu'nda ev sahipliğimizde düzenleniyor olmasından son derece memnuniyet duyuyoruz."

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ise "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, 2000 yılı itibari ile göç etmek zorunda kalan insanların, hukuksal, ekonomik ve psikolojik durumlarına farkındalık oluşturmak için kutlanmaktadır. Bu programda Sayın Valimiz, kaymakamlığımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Andolusia Trio Müzik Grubu, İl Milli Eğitim Çocuk Korosu ve AKDEM Göçmen Çocuk Korosu mini konser verdi.