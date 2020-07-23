Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camii'nde yapılan son hazırlıkları inceledi - Son Dakika

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camii'nde yapılan son hazırlıkları inceledi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya Camii'ne gelerek, son hazırlıkları inceledi. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne geldi. Son hazırlıkları inceleyen Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, daha sonra camiden ayrıldı. Ayrıca, hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılmaya devam ediyor.